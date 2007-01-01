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Настоящее фото товара Фартук Кукинг Флеворс черный, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Кукинг Флеворс черный
13 оценок
2 59011
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Кукинг Флеворс черный - фото 1Фартук Кукинг Флеворс черный - фото 2Фартук Кукинг Флеворс черный - фото 3
Распродажа

Фартук Кукинг Флеворс черный

Артикул: CH-069-384
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалхлопок
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Фартук изготовлен из прочного материала, устойчив к истиранию и выдерживает многократные стирки. Удобный боковой карман для хранения блокнота или рабочего гаджета, так же регулируемые лямки для комфортной посадки. Легкий и дышащий материал для камфорной работы всю смену.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалхлопок
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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