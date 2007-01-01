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Настоящее фото товара Фартук Кулинари Аэсфет, произведённого компанией ChiedoCover
Фартук Кулинари Аэсфет
5 оценок
2 3908
2 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Фартук Кулинари Аэсфет - фото 1Фартук Кулинари Аэсфет - фото 2Фартук Кулинари Аэсфет - фото 3
Распродажа

Фартук Кулинари Аэсфет

Артикул: CH-069-388
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалканвас
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Фартук изготовлен из прочного и плотного материала, который хорошо сохраняет форму и защищает от промокания. Регулируемые лямки для удобства посадки, а так же боковой и верхний карманы для принадлежностей. Фартук предназначен для повседневного использования. Стирка изделия 30 градусов без отжима, после стирок проявляются характерные мраморные проблески что придает ему Крафт эффект.

Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина820 мм
  • Ширина680 мм
  • Материалканвас
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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