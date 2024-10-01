Товар в корзине. Перейти
Френч-пресс 1 литр - фото 1

Френч-пресс 1 литр

Артикул: CH-064-928
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый
Фотография товара Френч-пресс стекло, металл 0,8 л, прозрачный, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический
Фотография товара Френч-пресс, стекло, металл 350 мл, черный, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем1 л

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,5л

11
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Дрезден», 0,69л, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Дрезден», 0,69л

6
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Дон», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Дон», 0,5л

14
В наличии 912 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива, стекло 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива, стекло 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1805
2 290 ₽Оптовая цена

Бокал для пива, стекло 0,4л

8
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Миксолоджи», 0,465л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Миксолоджи», 0,465л

7
В наличии 221 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,22л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,22л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0405
1 090 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Рома 1960», 0,22л

5
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела френч-прессы

Настоящее фото товара Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 230

Френч-пресс, стекло, металл 0,6 л, черный, металлический

11
В наличии 900 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 560

Френч-пресс, стекло, металл 1 л, черный, металлический

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс пластик, стекло 0,6 л, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от680

Френч-пресс пластик, стекло 0,6 л, черный

10
В наличии 2200 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от460

Френч-пресс пластик, стекло 350 мл, черный

5
В наличии 210 шт.
Настоящее фото товара Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, черный

15
В наличии 180 шт.
Фотография товара Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Френч-пресс «Флорал» с двойными стенками, стекло боросиликатное, сталь нержавеющая 0,6 л, прозрачный

5
В наличии
Фотография товара Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 000

Френч-пресс на три чашки, стекло 350 мл, прозрачный

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный

8
В наличии 24 шт.
Фотография товара Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 470

Френч-пресс, пластик, стекло 350 мл

9
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Френч-пресс 1 литр
Френч-пресс 1 литр
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0603
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,5л

11
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Дрезден», 0,69л, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Дрезден», 0,69л

6
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽

Бокал для горячих напитков «Проотель», 0.1л

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Дон», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Дон», 0,5л

14
В наличии 912 шт.