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Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный - фото 1Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный - фото 2Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный - фото 3Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный - фото 4Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный - фото 5

Френч-пресс «Бад», стекло боросиликатное, пластик 0,8 л, прозрачный

Артикул: CH-064-924
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Высота225 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,475 кг
  • Объем0,35 л
  • Материалпластик, стекло боросиликатное
  • Цветпрозрачный

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