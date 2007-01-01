Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Тинта Эдера", произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Тинта Эдера"
6 оценок
2 290
Товар в корзине. Перейти
Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Тинта Эдера" - фото 1

Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Тинта Эдера"

Артикул: CH-071-700
6 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр320 мм
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Эрел"
Фотография товара Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Эрел" от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка для пиццы "Элеганс"
Фотография товара Тарелка для пиццы "Элеганс" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр320 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг бежевый

11
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм

15
В наличии 2988 шт.
Фотография товара Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 144 шт.
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Павловская», сталь нержавеющая, 32 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Павловская», сталь нержавеющая, 32 мм, металлическая

11
В наличии 160 шт.
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая

8
В наличии 90 шт.
Фотография товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Баранчик, сталь нержавеющая, металлическая

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток «Кунстверк»

5
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от29030
410 ₽Оптовая цена

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный

10
В наличии 600 шт.

Другие товары из раздела тарелки для пиццы

Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

12
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Кунстверк», диаметр 305мм

9
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Симплисити», произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Симплисити»

14
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция»

15
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Барилла», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Барилла»

12
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Браун Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Браун Дэппл»

10
В наличии 82 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм

5
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», терракот

6
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень»

10
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники

11
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Тинта Эдера"
Тарелка для пиццы, фарфор, серия "Тинта Эдера"
2 290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Корзина для хлеба полиротанг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Корзина для хлеба полиротанг бежевый

11
В наличии 85 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм

15
В наличии 2988 шт.
Фотография товара Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Хайбол «Белфеста (Пьюр)», 245мл, хрустальное стекло, прозрачный

15
В наличии 144 шт.
Фотография товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Салатник «Полар» фарфор 2 л, белый

6
В наличии 480 шт.

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.06.2026 Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете
Стулья Самба в наличии и под заказ. В любом цвете

Перейдите, чтобы узнать подробности