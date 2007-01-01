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Настоящее фото товара Гель для душа Вивьен Фелис, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа Вивьен Фелис, 30 мл
7 оценок
30
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Гель для душа Вивьен Фелис, 30 мл - фото 1Гель для душа Вивьен Фелис, 30 мл - фото 2

Гель для душа Вивьен Фелис, 30 мл

Артикул: CH-070-175
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке400 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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