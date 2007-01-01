Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл
Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл
9 оценок
4
Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл - фото 1Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл - фото 2
NEW

Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл

Артикул: CH-083-543
9 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбелый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа COMFORT LINE деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание. Гель не содержит парабенов и дерматологически протестирован.

Упаковка – саше из триплекса (трехслойной пленки с металлизированным слоем).
В комплекте 500 штук.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coconut diethanolamide, Alkyldimethylamine oxide, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone,
Sodium lauroyl sarcosinate, Tetrasodium EDTA, Citric acid, Polyquaternium-6, Sodium chloride, Parfum, CI 42090.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.40 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
