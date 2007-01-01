Характеристики товара
Описание
Гель для душа HOTEL деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание.
Состав: вода деионизированная, лауретсульфат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокамидопропил сульфобетаин, глицерат - 2 кокоат, натрий хлорид, этоксилированное масло, метил-хлоризотиазолинон, тетранитриевая соль,
ЭДТА, кислота лимонная, экстракт глюкоманнана, экстракт репейника, череды, протеина пшеницы, парфюмерная композиция, краситель пищевой.
Оцените преимущества одноразового геля для душа HOTEL и позвольте себе роскошь свежести в любом месте и в любое время!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.03 л
- Цветбелый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки8.29 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет