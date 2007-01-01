Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Гель для душа одноразовый HOTEL, 30 мл
Гель для душа одноразовый HOTEL, 30 мл
6 оценок
20
Гель для душа одноразовый HOTEL, 30 мл - фото 1Гель для душа одноразовый HOTEL, 30 мл - фото 2
Гель для душа одноразовый HOTEL, 30 мл

Артикул: CH-083-530
6 оценок
Основные характеристики
  Объем0.03 л
  Цветбелый, прозрачный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Гель для душа HOTEL деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание.

Состав: вода деионизированная, лауретсульфат натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, кокамидопропил сульфобетаин, глицерат - 2 кокоат, натрий хлорид, этоксилированное масло, метил-хлоризотиазолинон, тетранитриевая соль,
ЭДТА, кислота лимонная, экстракт глюкоманнана, экстракт репейника, череды, протеина пшеницы, парфюмерная композиция, краситель пищевой.
Оцените преимущества одноразового геля для душа HOTEL и позвольте себе роскошь свежести в любом месте и в любое время!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Объем0.03 л
  • Цветбелый, прозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт
  • Вес упаковки8.29 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
