Характеристики товара
Описание
Мягкий шампунь HOTEL COLLECTION благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивая бережное очищение.
Упаковка – саше из триплекса (трехслойной пленки с металлизированным слоем).
В комплекте 500 штук.
Состав: вода очищенная, бензоат натрия, кокосовый диэтаноламид, лауретсульфат натрия SLES, глицерин, растительный экстракт, кокоамидопропил бетаин, хлорид натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, парфюмерная композиция.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,01 л
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.50 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет