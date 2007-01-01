Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл
8 оценок
4
Товар в корзине. Перейти
Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл - фото 1Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл - фото 2Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл - фото 3
NEW

Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл

Артикул: CH-083-541
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Косметический набор Hotel Collection, диски+палочки+пилочка
Фотография товара Косметический набор Hotel Collection, диски+палочки+пилочка от компании ChiedoCover.
Следующий Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл
Фотография товара Кондиционер для волос одноразовый HOTEL, 35 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий шампунь HOTEL COLLECTION благотворно влияет на состояние волос и кожи головы, обеспечивая бережное очищение.

Упаковка – саше из триплекса (трехслойной пленки с металлизированным слоем).
В комплекте 500 штук.
Состав: вода очищенная, бензоат натрия, кокосовый диэтаноламид, лауретсульфат натрия SLES, глицерин, растительный экстракт, кокоамидопропил бетаин, хлорид натрия, лимонная кислота, краситель пищевой, парфюмерная композиция.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.50 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр

13
Фотография товара Полотенце для рук в полоску Scenario от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для рук в полоску Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Полотенце для рук в полоску Scenario

34
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр

10
Настоящее фото товара Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная

13
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр

12
Настоящее фото товара Набор салфеток, махровые, 300 х 300, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Набор салфеток, махровые, 300 х 300

6
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр

9
Фотография товара Полотенце махровое в полоску Malo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце махровое в полоску Malo, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Полотенце махровое в полоску Malo

30
Фотография товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

15
Настоящее фото товара Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, коричневые

5

Другие товары из раздела ванная комната

New
Фотография товара Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 32 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 32 мл, произведённого компанией ChiedoCover
24

Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 32 мл

7
New
Фотография товара Зубной набор HOTEL, зубная щётка + зубная паста 4 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зубной набор HOTEL, зубная щётка + зубная паста 4 г, произведённого компанией ChiedoCover
26

Зубной набор HOTEL, зубная щётка + зубная паста 4 г

11
New
Фотография товара Мыло одноразовое HOTEL, 13 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло одноразовое HOTEL, 13 г, произведённого компанией ChiedoCover
9

Мыло одноразовое HOTEL, 13 г

9
New
Фотография товара Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска

11
New
Фотография товара Шапочка для душа Hotel Collection от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шапочка для душа Hotel Collection, произведённого компанией ChiedoCover
12

Шапочка для душа Hotel Collection

7
New
Фотография товара Зубной набор COMFORT LINE, зубная щётка + зубная паста 5 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зубной набор COMFORT LINE, зубная щётка + зубная паста 5 г, произведённого компанией ChiedoCover
28

Зубной набор COMFORT LINE, зубная щётка + зубная паста 5 г

5
New
Фотография товара Шапочка для душа HOTEL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шапочка для душа HOTEL, произведённого компанией ChiedoCover
12

Шапочка для душа HOTEL

11
New
Фотография товара Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г, произведённого компанией ChiedoCover
9

Мыло одноразовое Hotel Collection, 13 г

9
New
Фотография товара Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6

Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл

10
New
Фотография товара Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6

Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл

15

Товар в корзине

Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл
Шампунь одноразовый Hotel Collection, 10 мл
4
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 155*220, 430гр

13
Фотография товара Полотенце для рук в полоску Scenario от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для рук в полоску Scenario, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Полотенце для рук в полоску Scenario

34
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр

10
Настоящее фото товара Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности