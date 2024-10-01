Товар в корзине. Перейти
Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр - фото 1Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр - фото 2Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр - фото 3Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр - фото 4

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

Артикул: CH-067-750
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Махровые полотенца высшего качества, созданные специально для отелей, спа-салонов, фитнес-центров, бань и других заведений, где качество и комфорт являются ключевыми факторами.

Полотенца изготовлены из 100% хлопка и имеют двойную крученую петлю, что обеспечивает им невероятную эластичность, мягкость и долговечность. Плотность 500 грамм, делает их идеальным выбором для каждого, кто ценит комфорт и эстетику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина700 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность500 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые, с открытым носом, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Тапочки махровые, с открытым носом, белые

11
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин, полоса 3 х 3

15
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр

10
Настоящее фото товара Тапочки флисовые открытый нос, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от110
Оптовая цена

Тапочки флисовые открытый нос, белые

15
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан

7
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 900, на резинках

10
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

12
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр, , произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр,

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Наматрасник Дабл джерси люкс 1400, с непромокаемым бортом 25см

10

Другие товары из раздела текстиль для отелей

Настоящее фото товара Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная

13
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 50*100, 500гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр

6
New
Фотография товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

15
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр

5
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*50, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*50, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*50, 380гр

11
New
Фотография товара Халат Махра-Велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат Махра-Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Халат Махра-Велюр

13
New
Фотография товара Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56

11

Товар в корзине

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр
Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр
390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые, с открытым носом, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Тапочки махровые, с открытым носом, белые

11
Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Простыня, 1500 х 2400, сатин, полоса 3 х 3

15
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр

10
Настоящее фото товара Тапочки флисовые открытый нос, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от110
Оптовая цена

Тапочки флисовые открытый нос, белые

15