Характеристики товара
Описание
Гель для душа Pure Clarity — это роскошное средство, которое активизирует жизненные силы и дарит ощущение свежести и уюта. Ароматическая пирамида раскрывается глубокими нотами табака, создавая теплую атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают композиции мягкость, а легкие акценты бумаги и лилии добавляют утонченности и свежести.
В состав геля для душа входят активные ингредиенты, такие как соль, которая мягко очищает и тонизирует кожу, глицерин для увлажнения и создания бархатистого ощущения, а также молочная кислота, помогающая поддерживать естественный pH-баланс кожи. Гель для душа Pure Clarity не только очищает, но и превращает каждое купание в истинное наслаждение, оставляя на коже роскошный аромат, который будет сопровождать вас в течение дня. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет