Характеристики товара
Описание
Гель для душа (Wash) Grimoire — это ритуал ухода, который дарит ощущение свежести и элегантности. Его ароматическая пирамида раскрывается яркими верхними нотами бергамота, грейпфрута, цитрона и лимона, наполняя ваш день бодростью. Ноты сердца жасмина, розового перца и нектара инжира создают утонченную гармонию, а базовые ноты инжирового дерева и белого кедра придают глубину аромату. Активные ингредиенты, такие как соль, мягко очищают и тонизируют кожу, а глицерин интенсивно увлажняет её. Молочная кислота поддерживает естественный pH-баланс, делая кожу мягкой и гладкой. Гель для душа Grimoire превращает каждое купание в наслаждение. Он дарит вам чистоту и роскошный аромат, который будет сопровождать вас в течение всего дня. Аромат активизирует состояние медитации и расслабления. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: бергамот, грейпфрут, цитрон и лимон, жасмин, розовый перец и нектар инжир, инжировое дерево, белый кедр.
Основные характеристики
- Объем0,28 л
- Материалпластик
- АроматGrimoire
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет