Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа, Travel, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа, Travel, пластик, 280мл
5 оценок
790
Товар в корзине. Перейти
Гель для душа, Travel, пластик, 280мл - фото 1

Гель для душа, Travel, пластик, 280мл

Артикул: CH-069-443
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гель для душа Travel, пластик, 500мл
Фотография товара Гель для душа Travel, пластик, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл
Фотография товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гель для душа Travel – это идеальное средство для очищения и ухода за кожей. Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, активирует сексуальность и чувственность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

Лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,28 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Гель для душа Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Гель для душа Travel, 5000 мл

9
Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл

6
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4 900

Гель для душа Lemongrass Way, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Гель для душа Lemongrass Way, 250мл

14
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1, Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Шампунь+гель 2в1, Lemongrass Way, 250мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Гель для душа Sacral Bali, пластик, 500мл

15
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Гель для душа Sacral Bali, 280мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, 250мл

6
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 500 мл

7

Товар в корзине

Гель для душа, Travel, пластик, 280мл
Гель для душа, Travel, пластик, 280мл
790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности