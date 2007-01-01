Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа Travel, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа Travel, пластик, 500мл
14 оценок
1 300
Товар в корзине. Перейти
Гель для душа Travel, пластик, 500мл - фото 1

Гель для душа Travel, пластик, 500мл

Артикул: CH-069-442
14 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гель для душа Travel, 250мл
Фотография товара Гель для душа Travel, 250мл от компании ChiedoCover.
Следующий Гель для душа, Travel, пластик, 280мл
Фотография товара Гель для душа, Travel, пластик, 280мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гель для душа Travel – это идеальное средство для очищения и ухода за кожей. Уникальный аромат, в который входят ноты табака, пряностей, ванили, какао, цветов табака, бобов тонка, сухофруктов и древесных акцентов, активирует сексуальность и чувственность. Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие аромата, создавая полное ощущение наполненности.

Пирамида:

Лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,5 л
  • Материалпластик
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела гели для душа

Настоящее фото товара Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 900

Шампунь + гель, Travel, 2в1, 5000 мл

8
Настоящее фото товара Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь + гель Travel, 2в1, пластик, 500мл

6
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 280мл

6
Настоящее фото товара Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Шампунь+гель 2в1 Lemongrass Way, 250мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 400

Шампунь+гель, Sacral Bali, 2в1, пластик, 500мл

10
Настоящее фото товара Гель для душа The Luxury of Space, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа The Luxury of Space, 30 мл

10
Настоящее фото товара Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Шампунь+гель, The Luxury of Space, 2в1, 500 мл

7
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Гель для душа Grimoire, 500 мл

11
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Гель для душа Pure Clarity, 5000 мл

6
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
110

Гель для душа Pure Clarity, 50 мл

10

Товар в корзине

Гель для душа Travel, пластик, 500мл
Гель для душа Travel, пластик, 500мл
1 300
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности