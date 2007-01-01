Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в роскошь и свежесть с гелем для душа "The Luxury of Space!" Этот продукт не только очищает кожу, но и дарит восхитительный аромат, активизируя состояние баланса и свободы. Верхние ноты красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина наполняют утро энергией. Сердце аромата раскрывается утонченными оттенками африканской герани и жасмина, добавляя цветочную элегантность. Завершающие аккорды мадагаскарского перца, сандала, амбры и кедра придают глубину и уют. Активные ингредиенты, такие как соль, глицерин и молочная кислота, обеспечивают мягкое очищение, увлажнение и улучшение текстуры кожи. Ароматическая композиция активирует состояние баланса. А действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Аромат:
Красный апельсин, горький апельсин, красный мандарин, африканская герань, жасмин, мадагаскарский перец, сандал, амбра, кедр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,5 л
- Материалпластик
- АроматThe Luxury of Space
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет