Характеристики товара
Описание
Шампунь+гель 2в1 Travel – это универсальное средство для ухода за волосами и телом, которое сочетает в себе очищающие и ухаживающие свойства. Формула на основе глицерина, экстракта ромашки и коры дуба увлажняют и успокаивают кожу.
Дополнительно, боди ритуал и высоковибрационная музыка, доступные через QR-код, усиливают действие
аромата, создавая полное ощущение наполненности.
Пирамида:
лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- Материалстекло
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки180 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет