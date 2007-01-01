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Настоящее фото товара Горелка для карамели БруноДжет, произведённого компанией ChiedoCover
Горелка для карамели БруноДжет
10 оценок
990
Товар в корзине. Перейти
Горелка для карамели БруноДжет - фото 1

Горелка для карамели БруноДжет

Артикул: CH-071-378
10 оценок
Основные характеристики
  • Цветчерный
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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