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Линейка барная «Отард» VS, VSOP - фото 1

Линейка барная «Отард» VS, VSOP

Артикул: CH-059-014
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Отард» VS, VSOP объемом 0.5, 0.7л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

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