Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Амелия велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амелия велюр бежевый
11 оценок
4 700
Товар в корзине. Перейти
Стул Амелия велюр бежевый - фото 1Стул Амелия велюр бежевый - фото 2Стул Амелия велюр бежевый - фото 3Стул Амелия велюр бежевый - фото 4

Стул Амелия велюр бежевый

Артикул: CH-080-657
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Амелия выполнен в современном стиле с лаконичным и элегантным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Каркас изготовлен из прочного металла, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Обивка из мягкого бежевого велюра придаёт стулу изысканность и уют, а антивандальные свойства велюра защищают его от повреждений и царапин, что особенно важно для владельцев домашних животных. Широкая спинка и отсутствие подлокотников делают стул удобным для любой посадки, создавая дополнительное пространство для свободы движений. Мягкие сиденье и спинка позволяют чувствовать себя комфортно даже при длительном сидении. Высота сиденья составляет 46 см, что подходит для стандартных обеденных столов и обеспечивает удобное расположение. Максимальная нагрузка стула — 120 кг, что говорит о его прочности и надёжности. Ножки стула оснащены подпятниками, которые защищают пол от царапин и обеспечивают устойчивость, исключая скольжение. Стул Амелия станет отличным выбором для дома, кафе или офиса, добавляя стиль и комфорт в любую обстановку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес4.25 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Вес упаковки18.70 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Стул Ува N, коричневая кожа, каркас венге

50
Фотография товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

44
В наличии 57 шт.
Настоящее фото товара Стул Орион серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Орион серебрянный, пластиковый

34
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 9907
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II серый

26
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр бежевый

26
В наличии 65 шт.В пути 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр изумрудный

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Кресло Renev, Tabacco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Renev, Tabacco, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Renev, Tabacco

30
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый

99
Фотография товара Кресло Peacock от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Peacock, произведённого компанией ChiedoCover
от186 190
Оптовая цена

Кресло Peacock

32
Распродажа
Фотография товара Стул Olys, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29022
4 190 ₽

Стул Olys, зеленый

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Детройт белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 99026
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт белый

26
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89012
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
Фотография товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Стол Лофт-2, светлый орех, черный

34
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Торвальд белый мрамор / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Торвальд белый мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
61 090
Оптовая цена

Стол Торвальд белый мрамор / черный

41
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

26
В наличии 158 шт.
Фотография товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от119 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный

48
Распродажа
Фотография товара Стол Пандора 180-280*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пандора 180-280*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от89 99035
137 990 ₽Оптовая цена

Стол Пандора 180-280*90 керамика темная

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Сканди М90, слоновая кость/орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Сканди М90, слоновая кость/орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Сканди М90, слоновая кость/орех

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Норридж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Стол Норридж

41

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Adams, California 912 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adams, California 912, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Adams, California 912

12
В шоуруме
Фотография товара Стул Prism, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, серый new

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), зеленый

15
Фотография товара Стул Remedy, каркас черный, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Remedy, каркас черный, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Remedy, каркас черный, велюр бежевый

15
Фотография товара Стул Marinete, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, синий

26
В наличии 62 шт.
New
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Одди Diamond велюр тёмно-серый

6
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Одди Diamond велюр бежевый

9
В наличии 7 шт.В пути 96 шт.
New
Фотография товара Стул Бриф DD велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф DD велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф DD велюр зелёный

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Полубарный Бриф DD велюр пыльно-розовый

6
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул Венера диамант бордовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант бордовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Венера диамант бордовый велюр

9

Товар в корзине

Стул Амелия велюр бежевый
Стул Амелия велюр бежевый
4 700
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Детройт белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 99026
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт белый

26
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89012
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
Фотография товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Стол Лофт-2, светлый орех, черный

34
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Стол обеденный Кенвуд

30
В наличии 13 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности