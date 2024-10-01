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Индийский ковёр «JUTE» BEIGE(Round) - фото 1Индийский ковёр «JUTE» BEIGE(Round) - фото 2Индийский ковёр «JUTE» BEIGE(Round) - фото 3

Индийский ковёр «JUTE» BEIGE(Round)

Артикул: CH-028-758
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Хорошо, что не нужно больше выбирать между практичностью, экологичностью и стилем! Ковры JUTE сочетают в себе сразу три качества, которые вы ищете. И всё благодаря плетению из джута. Это на 100% натуральный природный материал, в котором нет ни грамма синтетических примесей. Так что ковры не просто экологичны для вашего дома, они ещё и безопасны для окружающей среды. Практичность тоже обеспечивается за счёт материала. Плотное, прочное волокно мало изнашивается, не истирается под ножками мебели и долго служит в первозданном виде. А ещё отталкивает грязь, так что чистить его не доставит хлопот. Наконец, дизайн отлично дополняет современный интерьер. Фактура джута эстетична на вид, обладает естественным блеском. Такой ковёр придаст комнате лёгкий дух сканди и внесёт особое тепло и уют, которыми всегда веет от ручных плетёных изделий. С коврами JUTE вы получите всё и сразу для вашего интерьера!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина1950 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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