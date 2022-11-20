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Индийский ковёр «MIST»

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Характеристики товара

Описание

Ковер MIST с мозаичным рисунком – лучший выбор для минималистичного интерьера. Он не утяжелят пространство, но сделает его более глубоким, наполненным разнообразием. Крупный узор и дымчатые природные краски освежат помещение и добавят визуального простора. А шелковистый блеск арт-шёлка подарит вам покой и чувство комфорта. Это идеальная ковер, чтобы создать утончённый акцент в интерьере спальни. Такой ковёр станет благородным и ненавязчивым фоном для мебели, позволив подчеркнуть её достоинства. Кроме того, гладкий ворс из арт-шёлка очень приятен на ощупь.

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1450 мм
  • Длина2050 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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