Характеристики товара
Описание
Ковер MIST с мозаичным рисунком – лучший выбор для минималистичного интерьера. Он не утяжелят пространство, но сделает его более глубоким, наполненным разнообразием. Крупный узор и дымчатые природные краски освежат помещение и добавят визуального простора. А шелковистый блеск арт-шёлка подарит вам покой и чувство комфорта. Это идеальная ковер, чтобы создать утончённый акцент в интерьере спальни. Такой ковёр станет благородным и ненавязчивым фоном для мебели, позволив подчеркнуть её достоинства. Кроме того, гладкий ворс из арт-шёлка очень приятен на ощупь.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина1450 мм
- Длина2050 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт