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Индийский ковёр шерстяной Коала - фото 1

Индийский ковёр шерстяной Коала

11 оценок
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Индийский ковёр шерстяной Пингвин

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота12 мм
  • Количество мест1
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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