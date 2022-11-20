Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина600 мм
- Высота12 мм
- Количество мест1
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Индийский ковёр шерстяной Spike Marine, голубой
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Aries
Индийский ковёр шерстяной Zodiac Capricorn
Индийский ковёр шерстяной Французский бульдог
Индийский ковёр шерстяной Пингвин