Турецкий ковёр синтетический Кидис
Турецкий ковёр синтетический Кидис
42 оценки
12 990
Турецкий ковёр синтетический Кидис - фото 1Турецкий ковёр синтетический Кидис - фото 2Турецкий ковёр синтетический Кидис - фото 3Турецкий ковёр синтетический Кидис - фото 4Турецкий ковёр синтетический Кидис - фото 5Турецкий ковёр синтетический Кидис - фото 6

Турецкий ковёр синтетический Кидис

Артикул: CH-048-928
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина2300 мм
  • Ширина1600 мм
  • Плотность160000 г/м²
  • Количество мест1
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Собрались на дачу? Захватите с собой ковер. Это универсальные помощники, которых можно использовать как в доме, так и снаружи. Утеплите ими прохладную прихожую, сделайте уютной террасу или беседку, постелите на крыльце для безопасности. Или устройте пикник прямо на траве! У ковров прочная конструкция. Они выдержат влагу, перепады температур и даже очень активное использование, не потеряют форму, не будут скатываться и скользить. Узоры не выцветают на солнце. К тому же, изделия легко моются и быстро сохнут на свежем воздухе. С ними вам обеспечены тепло, сухость и чистота в любом месте. Ну а красочные рисунки поднимут всей семье настроение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2300 мм
  • Ширина1600 мм
  • Плотность160000 г/м²
  • Количество мест1
  • ДетскоеДа
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

