Характеристики товара
Описание
Экодизайн, простые геометрические орнаменты, нежные цветы, выполненные в полупрозрачных оттенках. Все эти тенденции, являющийся перспективным, на сегодняшний день, в искусстве создания интерьера и нашли воплощение в ковре BILLIONARE, для создания которой использовались высококачественные синтетические волокна, безопасные для здоровья. Стоит также отметить рельефную фактуру, благодаря которой орнаменты ковров смотрятся еще более выразительными.
1000000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота11 мм
- Ширина2800 мм
- Длина3800 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт