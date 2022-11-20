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Бельгийский ковёр «BILLIONARE»

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Характеристики товара

Описание

Экодизайн, простые геометрические орнаменты, нежные цветы, выполненные в полупрозрачных оттенках. Все эти тенденции, являющийся перспективным, на сегодняшний день, в искусстве создания интерьера и нашли воплощение в ковре BILLIONARE, для создания которой использовались высококачественные синтетические волокна, безопасные для здоровья. Стоит также отметить рельефную фактуру, благодаря которой орнаменты ковров смотрятся еще более выразительными.

1000000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота11 мм
  • Ширина2800 мм
  • Длина3800 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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