Характеристики товара
Описание
Турецкий ковер CHARLESTON – это трендовый дизайн, который украсит любой современный дом. Абстрактный узор и прохладные краски создадут ощущение гармоничного, сбалансированного пространства, прекрасно приспособленного для отдыха. Сочетать такой ковер можно с декором любых цветов и форм, поскольку его универсальный дизайн подстраивается под цветовую гамму и особенности интерьера, становясь идеальным фоном для предметов мебели и аксессуаров. Ковер соткан из высококачественного синтетического волокна. Высота ворса составляет 8 мм, благодаря чему ковер мягкий и приятный на ощупь.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
- Плотность464100 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт