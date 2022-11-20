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Турецкий ковёр синтетический «Mersin»

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Характеристики товара

Описание

Турецкий ковер CHARLESTON – это трендовый дизайн, который украсит любой современный дом. Абстрактный узор и прохладные краски создадут ощущение гармоничного, сбалансированного пространства, прекрасно приспособленного для отдыха. Сочетать такой ковер можно с декором любых цветов и форм, поскольку его универсальный дизайн подстраивается под цветовую гамму и особенности интерьера, становясь идеальным фоном для предметов мебели и аксессуаров. Ковер соткан из высококачественного синтетического волокна. Высота ворса составляет 8 мм, благодаря чему ковер мягкий и приятный на ощупь.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1500 мм
  • Плотность464100 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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