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Подстолье Mark

Артикул: CH-074-901
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Материал подстольясталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Верхний контурТрубаВесРекомендуемый размер столешницыЦена
59,5*103 см.D51 мм.7,6 кг.60*110 см.4690₽
59,5*59,5 см.D51 мм.6,6 кг.60*60 см.4190₽
79,5*119,5 см.D51 мм.8,2 кг.80*120 см.4890₽
79,5*79,5 см.D51 мм.7,5 кг.80*80 см.4490₽
58*102 см.40*40 мм.9,7 кг.60*110 см.4490₽
58*58 см.40*40 мм.8,8 кг.60*60 см.4190₽
78*117 см.40*40 мм.10,3 кг.80*120 см.4790₽
78*78 см.40*40 мм.9,6 кг.80*80 см.4490₽
56*100 см.30*30 мм.8,4 кг.60*110 см.4090₽
56*56 см.30*30 мм.7,5 кг.60*60 см.3890₽
76*115 см.30*30 мм.9 кг.80*120 см.4390₽
76*76 см.30*30 мм.8,2 кг.80*80 см.4090₽

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