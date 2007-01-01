Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Материал подстольясталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Верхний контур
|Труба
|Вес
|Рекомендуемый размер столешницы
|Цена
|59,5*103 см.
|D51 мм.
|7,6 кг.
|60*110 см.
|4690₽
|59,5*59,5 см.
|D51 мм.
|6,6 кг.
|60*60 см.
|4190₽
|79,5*119,5 см.
|D51 мм.
|8,2 кг.
|80*120 см.
|4890₽
|79,5*79,5 см.
|D51 мм.
|7,5 кг.
|80*80 см.
|4490₽
|58*102 см.
|40*40 мм.
|9,7 кг.
|60*110 см.
|4490₽
|58*58 см.
|40*40 мм.
|8,8 кг.
|60*60 см.
|4190₽
|78*117 см.
|40*40 мм.
|10,3 кг.
|80*120 см.
|4790₽
|78*78 см.
|40*40 мм.
|9,6 кг.
|80*80 см.
|4490₽
|56*100 см.
|30*30 мм.
|8,4 кг.
|60*110 см.
|4090₽
|56*56 см.
|30*30 мм.
|7,5 кг.
|60*60 см.
|3890₽
|76*115 см.
|30*30 мм.
|9 кг.
|80*120 см.
|4390₽
|76*76 см.
|30*30 мм.
|8,2 кг.
|80*80 см.
|4090₽
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