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Подстолье 4201 - фото 1
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Подстолье 4201

Артикул: CH-079-246
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр500 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

* основание из единого листа стали
* порошковая покраска
* вставка на стойке из ЗОЛОТОЙ нержавейки
* регулировочные ножки в основании
* высота 72 см.
* ЭКСКЛЮЗИВ на рынке РФ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес16 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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