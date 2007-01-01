Характеристики товара
Описание
* основание из единого листа стали
* порошковая покраска
* вставка на стойке из ЗОЛОТОЙ нержавейки
* регулировочные ножки в основании
* высота 72 см.
* ЭКСКЛЮЗИВ на рынке РФ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина295 мм
- Глубина295 мм
- Высота720 мм
- Диаметр500 мм
- Вес16 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD900 мм
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет