Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас стула Топас, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас стула Топас
6 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Топас - фото 1Каркас стула Топас - фото 2Каркас стула Топас - фото 3Каркас стула Топас - фото 4Каркас стула Топас - фото 5Каркас стула Топас - фото 6

Каркас стула Топас

Артикул: CH-052-165
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас стула Фенди
Фотография товара Каркас стула Фенди от компании ChiedoCover.
Следующий Каркас стула Сафир
Фотография товара Каркас стула Сафир от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный деревянный каркас для стула – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стула, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки

8
  • серый
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Фотография товара Подушка для стула Торни, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Торни, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка для стула Торни, желтый

45
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, серый

11
  • серый
  • Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, темный хаки
В наличии 7 шт.
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, коричневая

40
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб

34
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, серый

13
  • серый
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, сиреневая

41
Фотография товара Подушка на стул КАРЕТ, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул КАРЕТ, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул КАРЕТ, коричневый

48

Другие товары из раздела каркасы стульев

Настоящее фото товара Каркас для стула Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Каркас для стула Палермо

44
Настоящее фото товара Каркас для стула Генуя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Каркас для стула Генуя

44
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64018
1 990 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 40*20

35
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 53020
1 890 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18

36
  • Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18
  • золотой
  • белый
Фотография товара Каркас стула Jenny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Jenny, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас стула Jenny

90
Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Фотография товара Каркас барного стула Bloomsbury от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Bloomsbury, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Каркас барного стула Bloomsbury

7
Фотография товара Каркас кресла Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Каркас кресла Designe

13
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Фотография товара Каркас стула Руби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Руби, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Каркас стула Руби

13

Товар в корзине

Каркас стула Топас
Каркас стула Топас
от 5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки

8
  • серый
  • Подушка сиденья Оптимум для дивана глубокого Флоу, темный хаки
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Фотография товара Подушка для стула Торни, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Торни, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка для стула Торни, желтый

45
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, серый

11
  • серый
  • Подушка сиденья Комфорт для кресла низкого Флоу, темный хаки
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности