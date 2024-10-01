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Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л - фото 1

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л

Артикул: CH-057-750
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1.8 кг
  • Объем10.5 л
  • Материалнержавеющая сталь

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