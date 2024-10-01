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Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 15л - фото 1

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 15л

Артикул: CH-057-731
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес2.6 кг
  • Объем15 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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