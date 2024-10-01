Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Диаметр300 мм
- Вес2.6 кг
- Объем15 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Виллоу»
Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»
Блюдо для пиццы «Базальт»
Набор ножей, изогнутое лезвие, 2шт, сталь нержавеющая
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 10,5л
Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая
Крышка для гастроемкости GN 1/4, сталь нержавеющая
Нож для стейка «Дива»
Ложка столовая «Дива»
Блюдо «Млечный путь»
Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 7.5л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 13,5л
Кастрюля индукция, сталь нержавеющая, 10л
Кастрюля трех слойная сталь 4,7л
Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л
Кастрюля сталь нержавеющая 50л
Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л
Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая 8,5л
Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 0,8л