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Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой, 15 л, произведённого компанией ChiedoCover
Кастрюля с крышкой, 15 л
15 оценок
7 390
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Кастрюля с крышкой, 15 л - фото 1

Кастрюля с крышкой, 15 л

Артикул: CH-071-428
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем15 л
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем15 л
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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