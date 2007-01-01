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Настоящее фото товара Кастрюля ЭкоЛайн с крышкой, 13,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
Кастрюля ЭкоЛайн с крышкой, 13,5 л
9 оценок
3 990
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Кастрюля ЭкоЛайн с крышкой, 13,5 л - фото 1

Кастрюля ЭкоЛайн с крышкой, 13,5 л

Артикул: CH-071-431
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота220 мм
  • Диаметр280 мм
  • Объем13.5 л
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр280 мм
  • Объем13.5 л
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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