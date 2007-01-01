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Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой, 11л, произведённого компанией ChiedoCover
Кастрюля с крышкой, 11л
10 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Кастрюля с крышкой, 11л - фото 1

Кастрюля с крышкой, 11л

Артикул: CH-071-427
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем11 л
  • Материалсталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем11 л
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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