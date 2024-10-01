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Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, 6л - фото 1

Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, 6л

Артикул: CH-057-744
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес2.1 кг
  • Объем6 л
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь

Отзывы

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