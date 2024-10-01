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Кастрюля без крышки, сталь, 25,75л - фото 1

Кастрюля без крышки, сталь, 25,75л

Артикул: CH-059-152
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина477 мм
  • Глубина340 мм
  • Высота330 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес4.470 кг
  • Объем25.75 л
  • Материалсталь

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