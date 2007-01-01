Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0.14 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое
Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый
Хайбол стакан, 330мл, прозрачный, хрусталь
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 110 мл, 17 см
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 130 мл, 130 мм
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм
Кокотница, «Миниатюра», керамика, 50 мл, 100 мм, черный
Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см
Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый
Ведро для картофеля фри «Ведро», 330 мл, металлическое