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Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл - фото 1

Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл

Артикул: CH-057-808
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Высота100 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0.250 кг
  • Объем0.25 л
  • Материалнержавеющая сталь

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