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Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 3,5л - фото 1

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 3,5л

Артикул: CH-059-156
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.750 кг
  • Объем3.5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, темно-серый

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