Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр240 мм
- Вес0.750 кг
- Объем3.5 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный, темно-серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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