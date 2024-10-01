Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Аква», 360мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Аква», 360мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-127
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Макарон», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Макарон», 400мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Джаз», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Джаз», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота121 мм
  • Диаметр83 мм
  • Объем0,36 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Банкетка Б-2

41
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, экокожа Luxa cream (светло-бежевый), светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, экокожа Luxa cream (светло-бежевый), светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 9902
5 090 ₽

Стул Ruby, экокожа Luxa cream (светло-бежевый), светлый орех

62
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, сиреневый

45
Фотография товара Стул Эшби, велюр синий, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эшби, велюр синий, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Эшби, велюр синий, каркас черный

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от43 9903
44 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN серо-голубой

10
В пути 100 шт.

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Аморф», 400мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый

11
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Венеция», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Венеция», 320мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Фолкнер», 460мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 477 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 172 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Аршитект», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Аршитект», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 618 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, зеленый

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4404
1 490 ₽Оптовая цена

Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, красный

12
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽

Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Амбра», 280мл, стекло, амбер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Амбра», 280мл, стекло, амбер, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Амбра», 280мл, стекло, амбер

13
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Аква», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Аква», 360мл, стекло, прозрачный
от 80
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Банкетка Б-2

41
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, экокожа Luxa cream (светло-бежевый), светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, экокожа Luxa cream (светло-бежевый), светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 9902
5 090 ₽

Стул Ruby, экокожа Luxa cream (светло-бежевый), светлый орех

62
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, сиреневый

45
Фотография товара Стул Эшби, велюр синий, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эшби, велюр синий, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Эшби, велюр синий, каркас черный

15
В наличии 2 шт.