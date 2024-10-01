Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота145 мм
- Диаметр62 мм
- Объем0,29 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Мусорный контейнер 240 л
Компьютерное кресло Aragon белое
Стол Master 3 black
Стул Сашш чёрный /белый, бежевый
Кресло College BX-3827/Blue
Кресло College BX-3760 Black/Blue
Тапочки велюровые закрытый нос, бежевые
Хайбол «Гранити», 350мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гранити», 200мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Коник», 570мл, прозрачный, стекло
Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый
Хайбол «Пиза», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Бар Спешиал», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Соланж», 250мл, стекло, амбер
Стакан «Эмблема» низкий Исланд, 300мл, прозрачный, стекло
Хайбол «Хилл», 440мл, стекло, прозрачный