Характеристики товара
Описание
Хайбол «Касабланка» отличается классическим дизайном. Это бокал из прозрачного стекла, диаметр его равен 77 мм, высота стенок 120 мм, а объем составляет 280 мл.
Качественный прозрачный стакан имеет дополнительно небольшие грани. Они находятся на широком расстоянии, поэтому стиль далек от классического граненого стакана. При этом бокал расширяется кверху, что делает посуду более изящной. Элегантный блеск материала добавляет шарма, напитки в стакане играют при свете ламп или солнечных лучей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр77 мм
- Объем0,28 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт