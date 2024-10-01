Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, розовый - фото 1

Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, розовый

Артикул: CH-065-556
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Камберленд», 390мл, прозрачный, хрустальное стекло
Фотография товара Хайбол «Камберленд», 390мл, прозрачный, хрустальное стекло от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Дель Мар», 237мл, пластик, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Дель Мар», 237мл, пластик, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр76 мм
  • Объем0,44 л
  • Материалстекло
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект мебели Модерн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Комплект мебели Модерн

162
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

59
Настоящее фото товара Кашпо Bloom 44, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кашпо Bloom 44, снежно-белый

40
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

37
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Reus золотой / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Reus золотой / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Стул Reus золотой / черный

33
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Кратос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стол Кратос

50

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3072 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Бах», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 360 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 348 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Фрости», 470мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Фрости», 470мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, стекло, амбер, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Хайбол, 300мл, стекло, амбер

11
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽

Хайбол «Инканто», 435мл, хрустальное стекло, прозрачный

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Чикаго», 380мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Чикаго», 380мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Чикаго», 380мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 252 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Айконик», 365мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Айконик», 365мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Айконик», 365мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 175 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, розовый
Хайбол «Энджой», 445мл, стекло, розовый
от 290
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комплект мебели Модерн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Комплект мебели Модерн

162
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

59
Настоящее фото товара Кашпо Bloom 44, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кашпо Bloom 44, снежно-белый

40
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

37
В наличии 1 шт.