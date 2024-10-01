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Хайбол «Сиде», 285мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Сиде», 285мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-009
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Сиде» – стакан с большой высотой стенок и небольшим диаметром. Хайболы относят к универсальной посуде, так как они идеальны для подачи безалкогольных напитков и алкогольных коктейлей.

Стакан производят из прозрачного высококачественного стекла. Материал прочный и долговечный, поэтому такая посуда всегда пользуется популярностью. Толстое дно обеспечивает длительное поддержание напитков в подходящем температурном режиме. При добавлении льда в highball glass, он долгое время не тает.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр62 мм
  • Объем0,28 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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