Характеристики товара
Описание
Хайбол «Сиде» – стакан с большой высотой стенок и небольшим диаметром. Хайболы относят к универсальной посуде, так как они идеальны для подачи безалкогольных напитков и алкогольных коктейлей.
Стакан производят из прозрачного высококачественного стекла. Материал прочный и долговечный, поэтому такая посуда всегда пользуется популярностью. Толстое дно обеспечивает длительное поддержание напитков в подходящем температурном режиме. При добавлении льда в highball glass, он долгое время не тает.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр62 мм
- Объем0,28 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт