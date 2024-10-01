Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,36 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Вэст Луп», 360мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Сильвана», 190мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Леди Даймонд», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Мираж», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Хеви бейс», 266мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Модерн Америка», 355мл, стекло, прозрачный