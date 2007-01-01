Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кофейный столик Петал, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Петал, коричневый
10 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Кофейный столик Петал, коричневый - фото 1Кофейный столик Петал, коричневый - фото 2Кофейный столик Петал, коричневый - фото 3Кофейный столик Петал, коричневый - фото 4

Кофейный столик Петал, коричневый

Артикул: CH-073-334
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота415 мм
  • Диаметр490 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол разборный Беломор, лдсп
Фотография товара Стол разборный Беломор, лдсп от компании ChiedoCover.
Следующий Столик журнальный Фис мид, белый, орех
Фотография товара Столик журнальный Фис мид, белый, орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Столик с круглой столешницей из массива дерева повысит комфорт любой локации: гостиной, спальни, прихожей, рабочей зоны. Может выполнять как практическую, так и декоративную функцию. Станет идеальным дополнением к дивану, креслу, банкетке, кровати. За ним удобно расположиться с ноутбуком, устроить чайную паузу или превратить его в игровую мини-площадку. Можно использовать в качестве подставки для растений, декора. Стильный, визуально легкий журнальный столик экономит пространство. Лаконичный дизайн позволяет сочетать его с разными предметами и создавать выразительные композиции.

Материал столешницы - массив дерева в дубовом шпоне цвета орех, материал ножек - металл с порошковым покрытием черного цвета. На опорах установлены три наконечника в форме шаров из массива дерева в цвете орех.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота415 мм
  • Диаметр490 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лондон Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лондон Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690

Стол Лондон Лофт

44
Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
Оптовая цена

Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт

38
Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, серый

39
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, столешница белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт, столешница белая

31
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, орех итальянский, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, орех итальянский

43
Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, венге, столешницы белые, произведённого компанией ChiedoCover
от41 190
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, венге, столешницы белые

37
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый

36
Фотография товара Стол ЧК М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43
Фотография товара Стол прямой опоры ЛДСП, 980х670x755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямой опоры ЛДСП, 980х670x755, произведённого компанией ChiedoCover
7 780
Оптовая цена

Стол прямой опоры ЛДСП, 980х670x755

12
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Тассо, металл, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Тассо, металл, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 6904
9 990 ₽

Столик журнальный Тассо, металл, оливковый

5
В наличии 3 шт.В пути 30 шт.

Другие товары из раздела столы для офиса

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от67 490
Оптовая цена

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт

34
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, серый, столешница венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, серый, столешница венге

49
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, дуб крафт

40
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, бук бавария

32
Настоящее фото товара Стол рабочий, 1800*900, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Стол рабочий, 1800*900, венге

14
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 900*900, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стол для переговоров, 900*900, венге

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1600*700, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1600*700, шамони темный

11
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 2000*900, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Стол для переговоров, 2000*900, шамони темный

10
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 2000*900, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стол для переговоров, 2000*900, венге

5
Настоящее фото товара Стол угловой с экраном из ЛДСП, 1200*1200, венге, ножки алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стол угловой с экраном из ЛДСП, 1200*1200, венге, ножки алюминий

5

Товар в корзине

Кофейный столик Петал, коричневый
Кофейный столик Петал, коричневый
11 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности