Характеристики товара
Описание
Столик с круглой столешницей из массива дерева повысит комфорт любой локации: гостиной, спальни, прихожей, рабочей зоны. Может выполнять как практическую, так и декоративную функцию. Станет идеальным дополнением к дивану, креслу, банкетке, кровати. За ним удобно расположиться с ноутбуком, устроить чайную паузу или превратить его в игровую мини-площадку. Можно использовать в качестве подставки для растений, декора. Стильный, визуально легкий журнальный столик экономит пространство. Лаконичный дизайн позволяет сочетать его с разными предметами и создавать выразительные композиции.
Материал столешницы - массив дерева в дубовом шпоне цвета орех, материал ножек - металл с порошковым покрытием черного цвета. На опорах установлены три наконечника в форме шаров из массива дерева в цвете орех.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота415 мм
- Диаметр490 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет