Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Ступа - элегантный, прочный и функциональный. Выполненный из высококачественного металла, он будет служить союзником на протяжении многих лет, сохраняя свою привлекательность и стиль. Коллекция кофейных столов Ступа предлагает широкий выбор стилей, отделок и покрытий ножек, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. Оригинальный дизайн в виде перевёрнутого бокала делает столик ярким акцентом.
Эксклюзивный стиль - черный или белый металл, металл с ножкой под дерево, керамогранит с ножкой под мрамор или латунное покрытие создает уникальный дизайн столика Ступа, который станет прекрасным акцентом в вашем доме. Его круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным и позволяют использовать его не только в качестве журнального столика, но и в различных других функциональных целях.
Столик Ступа легко сочетается с другой мебелью и декором, помогая подчеркнуть стиль и изысканность вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота540 мм
- Вес6.3 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет