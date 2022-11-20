Товар в корзине. Перейти
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге - фото 1

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Следующий Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт

Характеристики товара

Описание

Мебель для офиса станет прекрасным решением для желающих получить хорошее оснащение своего офиса за минимальные деньги. Гарнитур этого комплекса не ограничивается стандартными элементами, а позволяет создать многофункциональные рабочие места на малых площадях благодаря высокой эргономики изделий.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый/правый - 2 шт

Тумба приставная - 2 шт

Экран - 1 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3200 мм
  • Глубина1650 мм
  • Вес131 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Вес упаковки131 кг

Похожие товары

Письменный стол Уно орехНастоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Письменный стол Уно орех

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

С этим товаром покупают
Кресло ТомасНастоящее фото товара Кресло Томас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Кресло Томас

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками

Стул офисный Jamal серыйНастоящее фото товара Стул офисный Jamal серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
14

Стул офисный Jamal серый

В наличии 13 шт.
Стул Авез, бежевыйНастоящее фото товара Стул Авез, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
15

Стул Авез, бежевый

В наличии 30 шт.
Стул ST-24, сэндНастоящее фото товара Стул ST-24, сэнд, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
8

Стул ST-24, сэнд

Стул Атлант синийНастоящее фото товара Стул Атлант синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
13

Стул Атлант синий

Другие товары из разделаофисные столы с перегородкой
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, орех итальянский, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
7

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, орех итальянский

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
5

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, вишня

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
6

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
11

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, молочный дуб

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
7

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
7

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
7

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, венге

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
5

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
5

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, итальянский орех

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, вишня оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
9

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, вишня оксфорд