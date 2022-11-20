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Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 1Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 2Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 3Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 4Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 5Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 6Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 7Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 8Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария - фото 9

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, бук бавария

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Экономичная мебель для персонала создаст в любом офисе необходимые рабочие зоны на минимальном пространстве.

В данную комплектацию входит:

Стол письменный 120*73*76 см - 2 шт

Перегородка для столов 60*25-45 см - 2 шт

Тумба подкатная 45*44*60 см - 2 шт

прозр. Шкаф офисный 77*37*200 см - 1 шт

Шкаф для одежды 77*37*200 см - 1 шт

Стеллаж офисный 77*37*123 см - 1 шт

Стеллаж угловой 37*37*123 см - 1 шт

Антресоль 77*37*38 см - 2 шт

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Основные характеристики

  • Вес317 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый, бронза
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки1.92 м3
  • Вес упаковки317 кг

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