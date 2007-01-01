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Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный - фото 1Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный - фото 2Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный - фото 3

Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный

Артикул: CH-062-709
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,230 кг
  • ФормаКруглая

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Кокотница, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 80 мл, 4 см, черный
от 810
В корзине

С этим товаром покупают