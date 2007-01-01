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Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм - фото 1

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм

Артикул: CH-062-685
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Высота30 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0,96 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

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Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм
от 310
410 ₽
В корзине

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